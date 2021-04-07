В турецком городе Конья при выполнении тренировочного полета потерпел крушение многоцелевой военный самолет NF-5, принадлежащий Военно-воздушным силам Турции.

К сожалению, пилот воздушного судна погиб на месте трагедии. Легкий многоцелевой истребитель NF-5 входил в пилотажную группу Türk Yıldızları (Турецкие звезды). Жуткое происшествие случилось во время выполнения одной из фигур высшего пилотажа.

Фото: погибший пилот военного самолета

Отмечается, что по предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать как неисправность самой техники, так и человеческий фактор. На месте аварии работают экстренные службы, чтобы вывезти части воздушного судна. Известно, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубочайшие соболезнования родным погибшего пилота.

Читайте также, в министерстве обороны Турции заявили о том, что на юго-востоке страны разбился военный вертолет. Раненых солдат госпитализировали в больницы, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.

Кроме того, на аэродроме под Калугой в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей бомбардировщика Ту-22М3 погибли трое военных. В минобороны России сообщили, что причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.