В Турции военный самолет попал в страшную катастрофу (видео) [ Редактировать ]
В турецком городе Конья при выполнении тренировочного полета потерпел крушение многоцелевой военный самолет NF-5, принадлежащий Военно-воздушным силам Турции.
К сожалению, пилот воздушного судна погиб на месте трагедии. Легкий многоцелевой истребитель NF-5 входил в пилотажную группу Türk Yıldızları (Турецкие звезды). Жуткое происшествие случилось во время выполнения одной из фигур высшего пилотажа.
Фото: погибший пилот военного самолета
Отмечается, что по предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать как неисправность самой техники, так и человеческий фактор. На месте аварии работают экстренные службы, чтобы вывезти части воздушного судна. Известно, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган выразил глубочайшие соболезнования родным погибшего пилота.
Читайте также, в министерстве обороны Турции заявили о том, что на юго-востоке страны разбился военный вертолет. Раненых солдат госпитализировали в больницы, предварительно причиной катастрофы могла стать непогода либо техническая неисправность.
Кроме того, на аэродроме под Калугой в результате срабатывания катапульт при запуске двигателей бомбардировщика Ту-22М3 погибли трое военных. В минобороны России сообщили, что причиной инцидента стало нештатное срабатывание системы катапультирования.
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