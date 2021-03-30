В Чехии разбился вертолет, есть погибшие [ Редактировать ]
Во вторник, 30 марта, в Чехии, возле села Добриховице разбился вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot. Об этом сообщает издание iDnes.
Представитель пожарной службы Тереза Флигерова отметила:
Нам сообщили о падении небольшого вертолета.
Сначала сообщалось о двух пострадавших в результате падения вертолета, однако позже пресс-секретарь спасателей Петра Эффенбергер сообщила, что никто не выжил.
Два человека получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, спасатели уже не могли им помочь.
Ранее сообщалось, что во Франции на горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.
Также мы писали о том, что самолет ВВС Парагвая потерпел крушение, погибли семь человек. Власти страны начали расследование инцидента.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Национальный совет по безопасности на транспорте США начал расследование
Во вторник утром, 16 марта, в России, в городе Чита, парашютист во время прыжка зацепился за хвост вертолета
Тіла п'ятьох українців, які загинули внаслідок ДТП у Польщі, вивезли в Україну, - про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк
Наприкінці січня його легкомоторний літак аварійно сів у лісі й загорівся - пілот встиг винести залишки їжі