Во вторник, 30 марта, в Чехии, возле села Добриховице разбился вертолет Heli-Sport CH-77 Ranabot. Об этом сообщает издание iDnes.

Представитель пожарной службы Тереза ​​Флигерова отметила:

Нам сообщили о падении небольшого вертолета.

Сначала сообщалось о двух пострадавших в результате падения вертолета, однако позже пресс-секретарь спасателей Петра Эффенбергер сообщила, что никто не выжил.

Два человека получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, спасатели уже не могли им помочь.

Ранее сообщалось, что во Франции на горнолыжном курорте Куршевель разбился вертолет. В результате происшествия погибли два человека, еще трое получили ранения.

Также мы писали о том, что самолет ВВС Парагвая потерпел крушение, погибли семь человек. Власти страны начали расследование инцидента.

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