В американском штате Айдахо случилась катастрофа военного вертолета Black Hawk, в результате которого трагически погибли военные летчики. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии США.

Воздушное судно потерпело крушение ночью, на его борту находились исключительно трое военных летчиков, которые выполняли тренировочные полеты.

Трое служащих Национальной гвардии Айдахо умерли минувшей ночью, после того как их вертолет UH-60 Black Hawk разбился южнее Лаки-Пик, близ Бойсе. Все три служащих, находившихся на борту, были пилотами, совершавшими обычный тренировочный полет.

Отмечается, что в месте авиакатастрофы наблюдались сильные снежные осадки. Разбившийся Black Hawk и тела членов экипажа были обнаружены вскоре после полуночи. Другие детали об авиакатастрофе в настоящее время остаются неизвестными.

Читайте также, в США в штате Нью-Йорк разбился вертолет Национальной гвардии UH-60 Black Hawk. Воздушное судно использовалось для медицинской эвакуации.

Кроме того, на Южном острове Новой Зеландии вертолет потерпел крушение и упал на пляж. Трагедия произошла на месте отдыха в 30 километрах от города Кайкоура.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.