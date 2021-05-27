С 1 июня 2021 года Болгария обновляет условия въезда для граждан Украины. Об этом в Facebook сообщает консульский отдел посольства Украины в Болгарии.

На границе нужно предъявить тест на коронавирус или сертификат вакцинации.

Так, с 1 июня по 31 июля гражданам Украины разрешен въезд при наличии одного из следующих документов:

Сертификат вакцинации

Отрицательный тест на коронавирус

Положительный тест на коронавирус

Сертификат вакцинации

Это документ о завершении вакцинации против COVID-19. Завершением программы вакцинации считается введение соответствующего количества доз вакцин против COVID-19 и окончание 14-дневного срока от введения последней дозы. Отметим, Украина начнет выдавать сертификаты с июля.

В нем должны быть указаны личные данные в соответствии с паспортом гражданина Украины для выезда за границу (латиницей), дата рождения, даты вакцинации, торговое наименование и номер партии вакцины против коронавируса, название производителя, страна, в которой выдано регистрационное удостоверение, и название компетентного органа, который его выдал.

Отрицательный тест на коронавирус

Тест методом ПЦР должен быть сделан за 72 часа до пересечения границы. Также принимается отрицательный результат быстрого теста на антиген, сделанный за 48 часов до въезда. В документе должны быть указаны личные данные, сведения о лаборатории, дата и метод тестирования.

Положительный тест на коронавирус

Такой документ должен показывать положительный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или ИФА для лиц, которые переболели в период от 15 до 180 дней от указанной даты тестирования.

Детям до 5 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без вышеуказанных документов.

Лицам, которые осуществляют транзит по территории Болгарии и могут гарантировать немедленный выезд, не обязательно предоставлять документы о прививках и о тестах.

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