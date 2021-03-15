Болгарія відкриється для туристів 1 травня. МОЗ країни розробило і погодило з туристичними компаніями умови перебування відпочивальників у країні.

Правила оголосять найближчим часом. При цьому урядовці повідомили, що до країни пускатимуть гостей, які матимуть паспорти вакцинації проти коронавірусу, довідки про щеплення, про наявність антитіл після хвороби або негативні ПЛР-тести.