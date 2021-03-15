Болгарія відкриє кордони для туристів [ Редактировать ]
Болгарія відкриється для туристів 1 травня. МОЗ країни розробило і погодило з туристичними компаніями умови перебування відпочивальників у країні.
Правила оголосять найближчим часом. При цьому урядовці повідомили, що до країни пускатимуть гостей, які матимуть паспорти вакцинації проти коронавірусу, довідки про щеплення, про наявність антитіл після хвороби або негативні ПЛР-тести.
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Окрім негативного ПЛР-тесту, перед прибуттям до країни туристи мають заповнити обов'язкову електронну анкету
Приїхати до Греції можна за наявності щеплення, антитіл або негативного ПЛР-тесту
В електронному документі буде інформація про щеплення, результати тестів на віруси, а також про стан здоров'я
З наступного тижня для перетину кордону вимагатимуть довідку про негативний тест на COVID-19
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