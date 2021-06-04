Президент США Джо Байден расширил список связанных с армией КНР китайских компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников... Исполнительный указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор.

Запрет вступает в силу через два месяца - 2 августа, однако инвесторам разрешено проводить сделки в течение следующего года, чтобы избавиться от акций находящихся в "черном списке" компаний.

В него попали 59 китайских компаний. Среди них - одна из крупнейших в мире телекоммуникационных компаний Huawei.

По мнению американских властей, телекоммуникационное оборудование Huawei используется для шпионажа в пользу Китая. Американским производителям и разработчикам запрещено продавать Huawei и всем ее подразделениям технологии и компоненты без разрешения властей США.

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В мае 2020 года Министерство торговли США запретило производителям во всем мире использовать американские технологии для производства компонентов для Huawei. Под действие ограничений попала компания HiSilicon, которая разрабатывает процессоры Kirin с использованием американского ПО, и тайваньская компания TSMC, производящая процессоры Kirin для Huawei.

Huawei из-за ранее введенных санкций США в 2019 году ускорила разработку собственной операционной системы. В июне 2021 года компания анонсировала линейку мобильных устройств, которые первыми получат HarmonyOS 2.0.

Запрет распространяется также на производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China, на телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group и China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а также на компанию по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Указ главы Белого дома дополнил соответствующее распоряжение его предшественника этом посту Дональда Трампа. 45-й президент США запретил американским инвесторам покупку и продажу ценных бумаг китайских фирм, которые, по версии Вашингтона, связаны с Народно-освободительной армией Китая (НОАК). Список этих компаний составляет министр обороны США. Пекин тогда подверг критике данное решение.

Напомним, что Байден готов встретиться с Ким Чен Ыном, но выдвинул условие.