Компания Huawei Technologies с середины сентября прекратит производство смартфонов на базе процессора Kirin из-за американских санкций. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление главы потребительского подразделения Huawei Ричарда Юя. По его словам, у Huawei "нет процессоров и нет поставок" для производства смартфонов.

Ииз-за второго раунда американских санкций наши поставщики процессоров принимали заказы только до 15 мая. Производство прекратится 15 сентября. Этот год может стать последним для высокопроизводительных процессоров Huawei Kirin.

Таким образом, смартфон Mate 40, который был анонсирован к выпуску в сентябре, станет последней моделью на базе процессора Kirin.

Напомним, что китайская IT-компания в мае прошлого года была внесена США в санкционный список. По мнению американских властей, телекоммуникационное оборудование Huawei используется для шпионажа в пользу Китая. Американским производителям и разработчикам запрещено продавать Huawei и всем ее подразделениям технологии и компоненты без разрешения властей США.

В мае этого года Министерство торговли США запретило производителям во всем мире использовать американские технологии для производства компонентов для Huawei. Под действие ограничений попала компания HiSilicon, которая разрабатывает процессоры Kirin с использованием американского ПО, и тайваньская компания TSMC, которая производит процессоры Kirin для Huawei.

Ранее сообщалось, что в Украине стартуют продажи смартфонов Huawei Mate Xs.