Адвокатам хотят разрешить носить с собой оружие [ Редактировать ]
В Украине адвокатам могут разрешить носить с собой травматическое оружие. Верховной Раде рекомендуют принять за основу соответствующий законопроект №4612.
Такую рекомендацию дал комитет по вопросам правовой политики, сообщает информационное управление аппарата Рады.
"Цель законопроекта - повысить защиту адвокатов от возможных незаконных посягательств на их жизнь и здоровье при осуществлении профессиональной деятельности, ведь в последние годы количество нападений на адвокатов возросло", - говорится в сообщении.
Закон предлагает предоставить право адвокату на приобретение, ношение, учет, хранение и применение устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.
Ассоциация адвокатов поддерживает предложенный проект, но отмечает, что отдельные положения нужно доработать, а именно порядок прекращения права на ношение оружия, расширение возможности приобретения такого оружия не только отечественного производства.
"По результатам рассмотрения комитет рекомендует Верховной раде принять проект закона №4612 за основу", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Рада провалила легализацию оружия в Украине. Также сообщалось, что в Украине возобновляют выдачу разрешений на оружие.
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