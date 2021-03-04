Верховная Рада не поддержала в первом чтении альтернативные законопроекты о легализации огнестрельного оружия в Украине №4335 и №4335-1. Народные депутаты также отказались отправить их на доработку, поэтому парламентариям придется написать новые законопроекты.

Против проваленных Верховной Радой законопроектов выступали Министерство внутренних дел и Нацполиция. В обоих ведомствах сообщили, что поддерживают принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия, однако категорически против легализации оборота короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов.

В частности, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявлял:

Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция Президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие.

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В качестве аргумента замминистра привел статистку. В США, где разрешена короткоствольное оружие, количество убитых полицейскими людей составляет - от 800 до 1000 в год. Американские копы часто без разговоров стреляют в правонарушителей, зная, что на руках находятся сотни миллионов единиц оружия.

Совсем иная ситуация в странах, где короткоствольное оружие не разрешено:

Великобритания - 1 умышленное убийство на 100 тыс.;

Япония – 0,2;

Украина – 4,5;

США – 5;

Молдова – 7.

​Геращенко напомнил, что сегодня каждый украинец старше 21 года без наркотической или алкогольной зависимости и психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье. А 25 лет, если нет проблем с законом, можно получить разрешение на нарезное оружие.

Сейчас для всех желающих разрешены газовые пистолеты и револьверы. Травматические могут иметь только отдельные категории граждан: депутаты, судьи, силовики, госслужащие с категорией и рангов, журналисты, членов формирований по охране общественного порядка (дружинники).

Напомним, что в Украине с августа 2020-го легализован игорный бизнес. Вместе с тем президент Владимир Зеленский выступает и за легализацию марихуаны. По словам главы парламентской фракции "Слуги народа", соответствующий документ уже пишется.