Рада провалила легализацию оружия в Украине [ Редактировать ]
Источник: Colt
Верховная Рада не поддержала в первом чтении альтернативные законопроекты о легализации огнестрельного оружия в Украине №4335 и №4335-1. Народные депутаты также отказались отправить их на доработку, поэтому парламентариям придется написать новые законопроекты.
Против проваленных Верховной Радой законопроектов выступали Министерство внутренних дел и Нацполиция. В обоих ведомствах сообщили, что поддерживают принятие закона об обороте гражданского огнестрельного оружия, однако категорически против легализации оборота короткоствольного оружия, то есть пистолетов и револьверов.
В частности, заместитель главы МВД Антон Геращенко заявлял:
Сейчас оборот оружия в Украине регулируется только приказом министра внутренних дел №622. Закон нужен, но мы категорически против обращения короткоствольного оружия. Это и позиция Президента Украины также, она высказана в ответе на петицию о разрешении на короткоствольное оружие.
В качестве аргумента замминистра привел статистку. В США, где разрешена короткоствольное оружие, количество убитых полицейскими людей составляет - от 800 до 1000 в год. Американские копы часто без разговоров стреляют в правонарушителей, зная, что на руках находятся сотни миллионов единиц оружия.
Совсем иная ситуация в странах, где короткоствольное оружие не разрешено:
- Великобритания - 1 умышленное убийство на 100 тыс.;
- Япония – 0,2;
- Украина – 4,5;
- США – 5;
- Молдова – 7.
Геращенко напомнил, что сегодня каждый украинец старше 21 года без наркотической или алкогольной зависимости и психических расстройств, имеет право купить гладкоствольное ружье. А 25 лет, если нет проблем с законом, можно получить разрешение на нарезное оружие.
Сейчас для всех желающих разрешены газовые пистолеты и револьверы. Травматические могут иметь только отдельные категории граждан: депутаты, судьи, силовики, госслужащие с категорией и рангов, журналисты, членов формирований по охране общественного порядка (дружинники).
Напомним, что в Украине с августа 2020-го легализован игорный бизнес. Вместе с тем президент Владимир Зеленский выступает и за легализацию марихуаны. По словам главы парламентской фракции "Слуги народа", соответствующий документ уже пишется.
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