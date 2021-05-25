В центре Киева нашли тайник с оружием [ Редактировать ]
Во вторник, 25 мая, в Печерском районе Киева сотрудники Службы безопасности Украины нашли схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.
Указано, что средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры.
Из тайника изъяли:
- противотанковый гранатомет РПГ-22;
- автомат АКМ-74;
- четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг
- почти 1 кг пластида;
- шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;
- пять снаряженных магазинов к автомату;
- 320 патронов калибра 5,45x39 мм.
Начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили тайник.
Читайте также, в Приморском районе города Мариуполя сотрудники правоохранительных органов нашли тайник, где находилось оружие и боеприпасы. В настоящее время правоохранители занимаются розыскными действиями и установкой причастных к этому лиц.
Кроме того, в центре Киева нашли тайник с боеприпасами и баллоном ртути. Если бы произошла утечка ртути, это бы привело к возникновению чрезвычайной ситуации, правоохранители уже установили людей, причастных к наполнению схрона.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В Украину возвращаются грозовые дожди. В некоторых регионах температура воздуха опустится, также стоит ожидать шквальной ветер
В Киеве, на улице Здолбуновская, произошел вопиющий случай
В понедельник, 24 мая, президент Владимир Зеленский в ходе форума "Украина 30" подписал законопроект о земельной децентрализации
В Киеве, на Брест-Литовском шоссе, произошло ДТП. Грузовик наехал на легковое авто и загорелся
День в Киева в 2021 году пройдет в формате проведения общегородских массовых мероприятий