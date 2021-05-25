Во вторник, 25 мая, в Печерском районе Киева сотрудники Службы безопасности Украины нашли схрон оружия и боеприпасов. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

Указано, что средства поражения были скрыты в одной из дренажно-штольневых систем города, которая относится к объектам критической инфраструктуры.

Из тайника изъяли:

противотанковый гранатомет РПГ-22;

автомат АКМ-74;

четыре тротиловые шашки общим весом 1,2 кг

почти 1 кг пластида;

шесть гранат Ф-1 и РГД-5 с запалами к ним;

пять снаряженных магазинов к автомату;

320 патронов калибра 5,45x39 мм.

Начатого уголовного производства продолжаются следственно-оперативные действия по установлению лиц, которые обустроили тайник.

Читайте также, в Приморском районе города Мариуполя сотрудники правоохранительных органов нашли тайник, где находилось оружие и боеприпасы. В настоящее время правоохранители занимаются розыскными действиями и установкой причастных к этому лиц.

Кроме того, в центре Киева нашли тайник с боеприпасами и баллоном ртути. Если бы произошла утечка ртути, это бы привело к возникновению чрезвычайной ситуации, правоохранители уже установили людей, причастных к наполнению схрона.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.