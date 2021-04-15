Столичним адвокатам дозволили їздити у громадському транспорті без спецквитків [ Редактировать ]
Посвідчення замість спецперепустки. Столичним адвокатам дозволили їздити у громадському транспорті без спецквитків. Водієві достатньо показати профпосвідчення.
Локдаун, нагадаємо, у Києві продовжиди до кінця квітня. І це рішення міського голови Кличка, за даними соцгрупи "Рейтинг", 70 відсотків опитаних підтримали
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