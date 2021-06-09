Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель впервые назвал непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.

Об этом он заявил во время выступления на пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.

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В Страсбурге обсуждали принуждение к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержание беларуского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.

Обращаясь к евродепутатам, Боррель поддержал выражение, которое они употребили в адрес Лукашенко, и заявил: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".

Ранее сообщалось, что университет Украины лишил Лукашенко почетного звания. Также мы писали о том, что у Лукашенко назвали ответ на жесткие санкции Запада.

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