Глава дипломатии ЕС впервые назвал Лукашенко диктатором [ Редактировать ]
Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель впервые назвал непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко диктатором.
Об этом он заявил во время выступления на пленарной дискуссии в Европарламенте в Страсбурге, сообщает Deutsche Welle.
В Страсбурге обсуждали принуждение к посадке в Минске лайнера авиакомпании Ryanair и задержание беларуского оппозиционера Романа Протасевича и его подруги Софьи Сапеги.
Обращаясь к евродепутатам, Боррель поддержал выражение, которое они употребили в адрес Лукашенко, и заявил: "Я полностью согласен с вами. Мы имеем дело с диктатором".
Ранее сообщалось, что университет Украины лишил Лукашенко почетного звания. Также мы писали о том, что у Лукашенко назвали ответ на жесткие санкции Запада.
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