Университет Украины лишил Лукашенко почетного звания [ Редактировать ]
Непризнанного президента Беларуси Александра Лукашенко лишили звания почетного доктора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Соответствующее решение принял ученый совет.
Об этом сообщила член ученого совета КНУ Мария Горбань в Facebook.
Согласно результатам голосования, 55 членов ученого совета поддержали лишение звания, 1 воздержался и 1 проголосовал против.
"Поздравляю университет! Наконец-то! Лукашенко лишили почетного звания доктора КНУ!", - говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе ректор КНУ Владимир Бугров на форуме "Украина 30" сообщал, что Лукашенко лишат почетного звания на заседании ученого совета.
Ранее мы писали о том, что в Литве призвали Лукашенко сложить полномочия.
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