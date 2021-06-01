Во вторник, 1 июня, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис призвал Александра Лукашенко сложить полномочия президента Беларуси. Об этом литовский министр написал на странице в Twitter.

Габриэлюс раскритиковал Лукашенко за большое количество политзаключенных в Беларуси.

Глава литовского МИД назвал Лукашенко белорусским диктатором.

Белорусского диктатора Лукашенко не устраивает присутствие более 400 политзаключенных. Закрытие границ фактически означает, что вся страна становится одной большой тюрьмой для 10 миллионов граждан. Уходи - и пусть будет твой народ!

Ранее сообщалось, что Тихановская заявила о подготовке новой волны протестов в стране. По ее словам, Беларусь превратилась в "черное пятно" на мировой карте.

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