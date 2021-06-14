В Украине крупнейшие земельные олигархи - украинские чиновники. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил в интервью "Фактам".

По словам министра, именно украинский чиновник в течение 20 лет работает на разную власть и через механизмы бесплатной приватизации аккумулирует землю по всей стране, используя так называемые "сетки". С помощью такой схемы чиновники оформляли землю на своих родственников и приближенных, перерегистрировали и формировали целые такие кластеры.

Наш анализ показывает, что из 10 млн га государственных земель Украины 5 млн га перешло в частную собственность. Вот такие последствия действия моратория.

Благодаря механизму бесплатной приватизации украинские чиновники вывели из государственной собственности десятки тысяч гектаров земли.

Министр агрополитики назвал мифом слухи о том, что все украинские черноземы поделены между олигархами. По его словам, в нашей стране насчитывается более 10 олигархов, если оценивать их по критериям, названным президентом Зеленским.

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В Украине более 42 млн га земель сельскохозяйственного назначения более 42 млн га. Украинские толстосумы, как правило, управляют так называемыми агрохолдингами и хозяйствуют на земле, которую они арендуют (их еще называют латифундии) в объеме 100-200 тыс. га. Крупнейший в Украине агрохолдинг арендует 500 тыс. га.

Как сообщали "Подробности", основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда являются крупнейшими владельцами сельскохозяйственных земель в США, которые они скупили через десятки компаний. Их земельный банк насчитывает 110 тыс. гектаров.