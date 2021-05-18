1 июля в Украине вступит в силу закон, предусматривающий открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения. Это означает, что физические лица - граждане Украины смогут покупать земельные участки сельскохозяйственного назначения.

Документ предусматривает, что некоторые категории населения получат право приобретать земельные участки на льготных условиях. Об этом говорится в разъяснении Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастр).

Кто сможет и не сможет покупать землю

Статья 121 Земельного кодекса предусматривает, что по процедуре бесплатной приватизации можно получить земельный участок в 2 га для ведения "личного крестьянского хозяйства". Такие земельные участки не подпадают под действие моратория, их можно продавать, покупать, сдавать в залог.

Каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить в собственность от государства или территориальной общины в любом уголке страны 6 участков, общая площадь которых может достигать 6 га.

С 1 июля право на покупку земельных участков сельхозназначения получат все физические лица - граждане Украины. Преимущество будут иметь те, кто арендует землю с 2010 года. В одни руки можно приобретать не более 100 га.

С января 2024 года покупать землю сельхозназначения смогут и юридические лица. Но не более 10 тыс. га.

Иностранцы покупать землю не смогут, но этот вопрос планируется вынести на референдум.

Кто имеет право на льготное приобретение земли

Фермеры смогут покупать земельные участки, которые они получили до 2010 года, без проведения аукциона. Также они имеют право на специальный льготный выкуп земли в рассрочку на 10 лет. При этом право собственности можно оформить уже после первого платежа

Выкупная цена участков будет на уровне нормативной денежной оценки участка. До 2030 года цена на земельные участки не может быть ниже нормативной денежной оценки.

Процедура льготного выкупа земли

Основанием для льготного выкупа земли является наличие следующих документов:

право пожизненного наследуемого владения землей;

право постоянного пользования землей;

право аренды земли.

Чтобы начать процедуру приобретения, потенциальный покупатель должен получить разрешение на выкуп земельного участка от совета соответствующей территориальной общины. Для рассмотрения этого вопроса совету необходимо представить:

один из трех документов, перечисленных выше;

выписку из кадастра о земельном участке;

выписку из документации о нормативной денежной оценке участка;

заявление о намерении выкупить участок.

Выписку можно получить только на земельный участок, которому присвоен кадастровый номер.

Преимущества открытия рынка земли

Возможность свободно распоряжаться землей как собственным имуществом, то есть покупать, продавать, передавать в аренду или использовать в качестве залога для получения кредита. Банки смогут получать землю в собственность только как залоговое имущество. Если банк получил права собственности на земельный участок в залоге, через два года он обязан его продать.

Открытая и урегулированная продажа земли сельхозназначения будет способствовать развитию рынка аренды земли, что приведет к росту арендных ставок и улучшению благосостояния селян.

Для развития бизнеса и более эффективного производства фермеры смогут не только получать займы в банках под залог земли, но и создавать совместные предприятия.

Открытие рынка земли будет способствовать более бережному и качественному использованию сельхозземель, поскольку в отличие от арендаторов владельцы земли будут заинтересованы в сохранении ее плодородия.

Открытие рынка повысит инвестиционную привлекательность украинского аграрного сектора и будет способствовать развитию инфраструктуры в регионах.

Напомним, что по данным Госгеокадастра, в государственной собственности сейчас находится 750 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Еще 2 млн га земли передают в собственность местных общин.