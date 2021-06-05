Министерство юстиции Украины обнародовало двух первых кандидатов, которые попадут в новый реестр олигархов. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська.

По его словам, первыми в реестр олигархов пополнят бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. В случае, если бизнес-партнер олигарха является чиновником, указанным в списке как народный депутат, то он имеет определенное влияние на политическую жизнь страны.

Закон не писался под отдельного человека. Закон писался под олигархическую систему, и он имеет последствия. Если вы не хотите попасть в реестр - избавьтесь от влияния на политическую жизнь, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике, к СМИ.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Законопроект об олигархах демонтирует отношение Украины к олигархической системе.

Кроме того, Разумков призвал передать право составления списка олигархов от СНБО новому органу. Если заниматься составлением реестра олигархов будет СНБО, может возникнуть конфликт интересов, поскольку в его состав входят высшие должностные лица.

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