В Минюсте обнародовали фамилии кандидатов в список олигархов [ Редактировать ]
Министерство юстиции Украины обнародовало двух первых кандидатов, которые попадут в новый реестр олигархов. Об этом заявил глава Минюста Денис Малюська.
По его словам, первыми в реестр олигархов пополнят бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины Петр Порошенко. В случае, если бизнес-партнер олигарха является чиновником, указанным в списке как народный депутат, то он имеет определенное влияние на политическую жизнь страны.
Закон не писался под отдельного человека. Закон писался под олигархическую систему, и он имеет последствия. Если вы не хотите попасть в реестр - избавьтесь от влияния на политическую жизнь, оставайтесь со своими активами, не подходите к политике, к СМИ.
Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен вынести вопрос о статусе олигархов в Украине на всеукраинский референдум. Законопроект об олигархах демонтирует отношение Украины к олигархической системе.
Кроме того, Разумков призвал передать право составления списка олигархов от СНБО новому органу. Если заниматься составлением реестра олигархов будет СНБО, может возникнуть конфликт интересов, поскольку в его состав входят высшие должностные лица.
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