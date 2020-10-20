2 млн га будут переданы в ОТГ и у государства останется свободных 0,75 млн га Источник: Unsplash

В государственной собственности сейчас находится 750 тыс. га земли сельскохозяйственного назначения. Еще 2 млн га земли передают в собственность местных общин. Об этом в интервью "Экономической правде" сообщил глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Роман Лещенко.

Когда вам говорили, что в стране 10 млн гектаров земли государственной собственности, это была ложь. Страна фактически разграблена. Осталось крайне мало - примерно 2 млн га мы передаем в ОТГ и остается свободных 0,75 млн га.

С середины 2013 года по 2020 год из государственной в частную собственность через механизм бесплатной приватизации было выведено более 700 тыс. га земли. Это сравнимо с территорией небольшой европейской страны.

Мы сделали аудит существующего с 2013 года электронного реестра лишь на 27% и обнаружили тысячи дублирующих записей. Есть группы людей, которые получали земельные участки по 2 га энное количество раз, часто - в очень выгодных местах. Это люди, приближенные к чиновникам.

Статья 121 Земельного кодекса предусматривает, что по процедуре бесплатной приватизации можно получить земельный участок в 2 га для ведения "личного крестьянского хозяйства". Такие земельные участки не подпадают под действие моратория, их можно продавать, покупать, сдавать в залог.

Каждый гражданин Украины имеет право бесплатно получить в собственность от государства или территориальной общины в любом уголке страны 6 участков, общая площадь которых может достигать 6 га.

Напомним, что о земле и земельной реформе говорил президент Украины Владимир Зеленский в своем послании Верховной Раде 20 октября. Он заверил, что право покупать землю получат только украинцы, а местное самоуправление получит в собственность более двух миллионов гектаров земли.