СНБО посчитал олигархов в Украине [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
13 граждан Украины подпадают под критерии, из-за которых их могут отнести к олигархам. Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
По его словам, аппарат СНБО, Антимонопольный комитет и Офис президента занимаются разработкой закона об олигархах, которые на сегодняшний день "имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы".
По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых с уверенностью можем отнести к олигархической среде.
Фамилии Данилов не назвал. Бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники сообщил, что согласно закону о деолигархизации под критерии олигархов попадают: Ахметов, Порошенко, Фирташ, Коломойский, Пинчук, Левочкин, Медведчук, Новинский, Косюк, Бахматюк, Жеваго и супруги Гереги.
15 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету написать законопроект о статусе олигархов.
Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в документе будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.
Напомним, что недавно Forbes опубликовал рейтинг ТОП-100 богатейших украинцев. Шесть человек из этого списка входят в мировой рейтинг миллиардеров Forbes.
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