13 граждан Украины подпадают под критерии, из-за которых их могут отнести к олигархам. Об этом на Всеукраинском форуме "Украина 30. Безопасность страны", заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, аппарат СНБО, Антимонопольный комитет и Офис президента занимаются разработкой закона об олигархах, которые на сегодняшний день "имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы".

По тем критериям, которые в аппарате СНБО мы рассчитываем, готовя этот документ, мы имеем в виду 13 человек, которых с уверенностью можем отнести к олигархической среде.

Фамилии Данилов не назвал. Бывший народный депутат, член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко со ссылкой на свои источники сообщил, что согласно закону о деолигархизации под критерии олигархов попадают: Ахметов, Порошенко, Фирташ, Коломойский, Пинчук, Левочкин, Медведчук, Новинский, Косюк, Бахматюк, Жеваго и супруги Гереги.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский поручил СНБО, Офису президента и Антимонопольному комитету написать законопроект о статусе олигархов.

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщал, что в документе будет семь критериев, по которым будут определять, кто является олигархом.

Напомним, что недавно Forbes опубликовал рейтинг ТОП-100 богатейших украинцев. Шесть человек из этого списка входят в мировой рейтинг миллиардеров Forbes.