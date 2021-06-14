Совет Европейского союза утвердил решение, которым снимаются ограничения на поездки внутри ЕС при наличии цифрового COVID-сертификата. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что владельцы сертификатов вакцинации от коронавируса не должны подвергаться тестированию или самоизоляции, если они вакцинированы препаратом, одобренным Европейским медицинским регулятором. При этом с момента введения второй дозы вакцины должно пройти не менее 14 дней, но страны-участницы ЕС могут снимать ограничения, даже если человек вакцинировался только первой дозой.

Те, кто переболел и имеет сертификат с подтверждением того, что с момента получения положительного результата теста прошло менее 180 дней, не должны подвергаться тестированию или карантину.

Несовершеннолетние не должны подвергаться самоизоляции, если это не требуется от сопровождающего их лица.

Какие ограничения остаются

Члены ЕС должны и в дальнейшем категорически не поощрять второстепенные поездки в "темно-красные" регионы с высокой распространенностью штаммов COVID-19. От людей, которые прибывают из этих районов, по-прежнему нужно требовать наличие отрицательного теста на COVID и прохождение самоизоляции.

Требование иметь отрицательный тест распространяется и на тех, кто приезжает из "оранжевой зоны". Такой тест можно сделать по прибытию. Дети до 12 лет освобождаются от тестирования.

Критерии для включения регионов в цветные зоны:

- зеленая - заболеваемость за последние 14 дней ниже 50 случаев на 100 тысяч населения, коэффициент выявления ниже 4%. Или если заболеваемость ниже 75 случаев, а частота положительных результатов теста меньше 1%;

- оранжевая - заболеваемость за последние 14 дней ниже 50 случаев на 100 тысяч населения, но частота положительных результатов теста выше 1%. Или заболеваемость от 50 до 75, а показатель выявления выше 1%; или заболеваемость от 75 до 200, а показатель выявления теста менее 4%;

- красная - заболеваемость от 75 до 200 на 100 тысяч населения, показатель выявления теста более 4%. Или если заболеваемость от 200 до 500;

- темно-красная - эта зона устанавливается при заболеваемости более 500 человек на 100 тысяч населения.

Ранее сообщалось, что семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации.

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