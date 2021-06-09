В четверг, 9 июня, депутаты Европарламента завершили законодательную работу над пакетом по введению цифрового COVID-сертификата. Регламент ЕС по цифровым COVID-сертификатам был принят на пленарном заседании, сообщает пресс-служба Европарламента.

Документ облегчит передвижение граждан в пределах блока и будет способствовать экономическому восстановлению.

Основные положения политики ЕС по сертификатам вакцинации

- Все страны-члены ЕС будут принимать сертификаты, подтверждающие вакцинацию, отрицательный результат теста или выздоровление от COVID-19.

- Сертификаты должны способствовать свободному передвижению и постепенной отмене ограничений.

- Документ будет применяться с 1 июля 2021 года и действовать в течение 12 месяцев.

- Поощряется доступное тестирование: 100 миллионов евро ЕС выделяет на приобретение тестов.

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"Сертификат будет выдаваться национальными органами бесплатно и будет доступен в цифровом или бумажном формате, содержащим QR-код. Документ удостоверяет, что человек был привит против COVID-19, недавно получил отрицательный результат теста или вылечился от инфекции. На практике это будут три отдельных сертификата. Общая система ЕС позволит сделать сертификаты совместимыми и проверенными в Европейском Союзе, а также предотвратить мошенничество и подделку", - говорится в сообщении парламента.

Отмечается, что государства ЕС не будут накладывать дополнительные ограничения на поездки для владельцев сертификатов, такие как карантин, самоизоляция или тестирование, "если они не являются необходимыми и пропорциональными для охраны здоровья населения". О подобных мерах следует сообщать другие страны ЕС, если это возможно, за 48 часов, а общественность должна получать уведомление за 24 часа.

Государствам ЕС рекомендуется обеспечить доступность тестирования. На просьбу парламента Еврокомиссия пообещала выделить 100 млн евро в рамках "Инструмента чрезвычайной поддержки", чтобы государства-члены могли приобрести тесты.

Государства-члены также должны решить, какие из одобренных ВОЗ вакцин следует принимать в сертификатах - учитывать ли препараты, которые пока не одобрены регуляторным органом ЕС.

Отмечается также, что все персональные данные должны обрабатываться в соответствии с общим регламентом защиты данных.

"Сегодня парламент определил темп восстановления свободного передвижения и полноценного функционирования Шенгена, пока мы продолжаем бороться с этой пандемией. Цифровой COVID-сертификат ЕС будет действовать с 1 июля и обеспечит безопасное и слаженное путешествие этим летом. Государствам ЕС рекомендуется воздерживаться от введения дальнейших ограничений, если это не является строго необходимым и пропорциональным", - пояснил решение председатель Комитета парламента по гражданским свободам Хуан Фернандо Лопес Агилар.

Текст принятого Европарламентом документа должны официально принять в Совете ЕС и опубликовать в Официальном вестнике для немедленного вступления в силу с 1 июля 2021 года.

Ранее мы писали о том, что семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации. Также сообщалось, что в Украину прибыла новая партия вакцины Pfizer.