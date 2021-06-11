Пандемия коронавируса привела к тотальному закрытию границ во всем мире, чтобы сдержать распространение заболевания. Вакцинация против COVID-19 способствует постепенному ослаблению карантинных ограничений.

"Подробности" писали о том, какие существуют правила въезда в разные страны, какие нужны документы, справки и куда пускают граждан Украины.

Кроме обязательных ПЦР-тестов и справки о перенесенном заболевании (наличие антигенов), все больше стран запрашивают у иностранцев так называемые COVID-паспорта. "Подробности" разбирались, как получить такой документ украинцам.

ЕС ослабляет санитарные барьеры

Европейский Союз не спешит снимать санитарные барьеры и открывать свои границы не только для украинцев, но и граждан других стран, которые относятся к неблагополучным в плане распространения COVID-19. Даже при негативном ПЦР-тесте или наличии справки о перенесенном заболевании приезжих отправляют на карантин (10-14 дней) за свой счет.

Право на свободный въезд в ЕС и ряд других европейских стран имеют лишь иностранцы, которые привились против COVID-19. В четверг, 9 июня, Европарламент поставил точку в этом вопросе, приняв резолюцию о том, что лица, полностью прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны быть освобождены от тестов и карантина во время поездок внутри ЕС.

В ней прописаны условия применения так называемых "цифровых зеленых сертификатов" (Digital Green Certificate), чтобы облегчить передвижение по странам ЕС.

С 1 июня выдавать такие документы начали семь государств-членов ЕС: Болгария, Дания, Германия, Греция, Польша, Хорватия и Чехия. Еще 10 стран готовы начать этот процесс.

Данные о национальных COVID-сертификатах, которые имеют различные названия (например, "паспорт возможностей" в Литве) будут объединены в единую систему европейских цифровых сертификатов.

Система "зеленых пропусков" заработает к 1 июля, когда в большинстве стран Евросоюза начинается сезон отпусков.

Власти ЕС подчеркивают, что "зеленый" цифровой сертификат не должен стать поводом для дискриминации тех, кто хочет путешествовать, но по разным причинам не может пройти вакцинацию. Европейские власти обязаны обеспечить соблюдение права на свободное перемещение и гарантировать право въезда по результатам ПЦР-тестов или антигенных тестов.

Европейские "зеленые сертификаты"

В "зеленых сертификатах", которые вводят в Европейском Союзе, будет содержаться информация о том, что:

человек был вакцинирован против COVID-19;

прошел ПЦР-тест с отрицательным результатом;

выздоровел от коронавируса.

Сертификат подтверждает вакцинацию препаратами, одобренными Европейским агентством лекарственных средств (EMA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В настоящее время в ЕС разрешены вакцины от AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

В документе есть оговорка, что страны ЕС сами принимают решение о приеме сертификатов, выданных на основе вакцинации другими препаратами против COVID-19, "которые были разрешены компетентными властями страны-участницы".

Эта оговорка важна для Венгрии, где местный регулятор выдал разрешение на вакцинацию российским "Спутником V" и препаратом китайской Sinopharm, которые все еще не получили одобрения в ЕС.

Страны ЕС обязаны сделать новый сертификат бесплатным для всех граждан.

Сертификаты, выданные в одной стране ЕС, должны приниматься на территории всех остальных стран содружества.

Он должен быть совместимым с системами внутри Евросоюза, а "по возможности", и на глобальном уровне.

Документ может выдаваться как в бумажной, так и в цифровой форме.

Срок действия документа - 12 месяцев.

Иностранцы должны завершить вакцинацию по меньшей мере за 14 дней до прибытия в ЕС.

Дети, которым пока нельзя делать прививки, могут въехать вместе с привитыми родителями, если у них есть отрицательный тест на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия.

Какие COVID-паспорта выдают в Украине

Украинцам, которые привились против COVID-19, будут выдавать Международное свидетельство о вакцинации. Его можно предъявлять при пересечении государственной границы стран, где их признают.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ согласились признавать в Венгрии, Молдове, Турции и Грузии. Переговоры с Евросоюзом еще идут, но договоренность уже есть. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина объяснила, что разработка паспортов вакцинации в стране проходила совместно с Еврокомиссией.

Международное свидетельство о вакцинации:

Можно получить только в бумажной форме сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, например, у семейного врача.

Заполняется на английском или французском языке, дополнительно на украинском.

Содержит персональные данные пациента (фамилия и имя латиницей, как в загранпаспорте), а также информацию о вакцинации (название вакцины, дата вакцинации и т.д.).

При необходимости и по запросу сертификат должны напечатать и оформить в соответствии с международными требованиями.

Обязательно стоит официальный штамп учреждения здравоохранения и подпись врача.

Должен быть подписан пациентом или его уполномоченным представителем.

Срок действия - один год с возможностью продления.

Если у человека есть противопоказания к прививке против COVID-19, вместо свидетельства по требованию пациента предоставляется письменное разъяснение на украинском и английском языке.

Напомним, что в Украине сейчас используют три вакцины, которые получили разрешение Всемирной организации здравоохранения: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca различных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Украинцам раздадут "иммунные паспорта"

В украинском Минздраве акцентируют на том, что не следует путать Международное свидетельство о вакцинации с "иммунными паспортами" или "COVID-сертификатами", которые разрабатывают и выдают за рубежом. В Украине над таким документом еще работают, когда их запустят - неизвестно.

Будущие COVID-сертификаты:

Будут содержать информацию не только о вакцинации, но и об отрицательных результатах ПЦР-теста или о выздоровлении после COVID-19.

Будут выдаваться как в бумажной форме, так и электронной с QR-кодом.

В бумажной форме будут выдаваться в учреждениях здравоохранения, а в электронной - через "Дію".

Будет две версии: внутренний - для использования в Украине, и внешний - для выезда за границу.

Международные требования к такому сертификату еще не утверждены, его формат может меняться, чтобы отвечать требованиям ЕС и ВОЗ.

Недостатки COVID-паспортов

В большинстве стран вакцинация добровольная и продвигается крайне медленно из-за дефицита вакцин. Власти таких государств выступают против введения паспортов вакцинации, поскольку считает их "дискриминационными".

Например, в Украине по состоянию на утро 9 июня завершили вакцинацию, то есть получили две дозы вакцины, около 162 тыс. человек. В стране идет прививочная кампания военных, врачей, работник социальной сферы, учителей и лиц, старше 65 лет. Получается, что большинство населения месяцами будет ждать своей очереди получить вакцину и заветный документ для въезда в другую страну.

Кроме того, прививки от COVID-19 противопоказаны отдельным группам населения: аллергикам, пациентам с аутоиммунными заболеваниями и ВИЧ. Нет однозначного ответа, безопасно ли вакцинироваться беременным и кормящим женщинам.

О том, как записаться на прививку через "Дія" можно почитать в нашем материале.