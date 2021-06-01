Семь стран ЕС выдают сертификаты COVID-вакцинации [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, сем стран Европейского союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Документ позволит свободно перемещаться по территории ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
В частности, с сегодняшнего дня сертификаты вакцинации начали выдавать в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.
"В то время как некоторые страны решили запустить цифровой сертификат только тогда, когда все функции будут развернуты по всей стране", - говорится в сообщении.
Отметим, что запуск сертификата вакцинации дает возможность странам открыть границы и возобновить туристические поездки без прохождения самоизоляции и дополнительного ПЦР-тестирования.
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