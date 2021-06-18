"Коронавирусные" потери: обнародована ужасная статистика умерших медиков [ Редактировать ]
В течение полутора лет "зверствования" коронавирусной инфекции на территории Украины умерли 877 медработников. Столь страшную статистику обнародовал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, за весь период эпидемии в стране умерли более 50 тысяч человек. Умершие медики ценой жизни спасли множество граждан.
Более чем полтора года страна борется с коронавирусной болезнью. За эти полтора года мы потеряли более 50 тыс. украинцев. К сожалению, среди этих украинцев и 877 медицинских работников. 877 героев, погибших при спасении других от коронавирусной болезни.
Отмечается, что в настоящее время министр находится на открытии памятника медикам, погибшим во время пандемии COVID-19, выполняя профессиональные обязанности.
Читайте также, за минувшие сутки, 17 июня, на территории Украины зафиксировали 967 новых случаев коронавирусной инфекции. Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (78) областях.
Кроме того, среднее количество новых случаев коронавируса в Украине будет уменьшаться. Такие показатели будут фиксировать в течение следующих двух недель, среднее количество новых обнаружений уменьшилось до 3767 человек в день.
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