В настоящее время на территории Украины не предусмотрен механизм иммунизации граждан от COVID-19 вакцинами одновременно двух разных производителей. Об этом во время интервью одному из телеканалов завил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

В стране можно применять такую практику в случае утверждения во Всемирной организации здравоохранения. При этом в мире в настоящее время продолжаются исследования уровня эффективности препаратов в случае смешивания.

Результаты предыдущих исследований в некоторых странах, которые сейчас есть, показывают: в некоторых случаях это является эффективной мерой. Но они изучают опыт, который произошел случайно - когда поставка второй дозы препарата задерживалось, и люди вынуждены были делать прививки другим типом. Сейчас эти данные только публикуются.

Отмечается, что сейчас Минздрав установил протокол вакцинации, согласно которому иммунизация граждан лишь одной дозой определенного препарата.

Читайте также, вакцинация является недостаточной для полного преодоления пандемии коронавируса. оронавирус все еще "очень опасен", и люди должны вести себя разумно, всем следует минимизировать контакты с другими, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Кроме того, с начала кампании по вакцинации от коронавируса в Украине сделано 1 545 019 прививок. 500 тысяч последних прививок сделали за 20 дней, так, по состоянию на 20 мая сообщалось, что в Украине сделано 1 012 815 прививок от COVID-19.

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