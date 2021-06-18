За минувшие сутки на территории Украины зафиксировали 967 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения Украины.

За сутки заболели 32 ребенка и 6 медработников.

Так, за сутки в Украине:

умерли - 50 человек,

выздоровели - 2 312 пациентов.

Сделано 25 888 ПЦР-тестов, 9 342 ИФА-тестов и 15 969 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии:

заболели - 2 228 192 человек,

умерли - 51 952 человек,

выздоровели -2 147 972 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (207), Харьковской (68), Донецкой (61), Киевской (54) и Днепропетровской (78) областях.

Читайте также, первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса. С начала кампании вакцинации прививки от COVID-19 получили 1 008 859 человек, из них завершили вакцинацию, то есть получили две дозы, почти 124 тысячи человек.

Кроме того, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил о том, что украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Украина закупила 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

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