На выборах в Армении победила партия Никола Пашиняна [ Редактировать ]
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Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна выиграла внеочередные парламентские выборы. За нее проголосовали 53,92% избирателей, сообщает Центризбирком страны после подсчета 100% голосов.
Партия Пашиняна получила право самостоятельно формировать правительство. Глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что формировать Кабинет министров может политическая сила, получившая "54% от общего числа мандатов", а 53,92% у партии Пашиняна - это число голосов на выборах. В дальнейшем "Гражданский договор" получит голоса партий, не преодолевших избирательный барьер.
Второе место на выборах получил блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, за который проголосовали 21,04% избирателей.
На третьем месте - блок еще одного бывшего главы государстваСержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов).
Проходной барьер для партий - 5% голосов, для блоков - 7%. По Избирательному кодексу, если проходной барьер преодолеют две политические силы, то третьей в парламент пройдет партия или блок, которые не преодолели барьер, но получили больше голосов, чем все остальные.
Досрочные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них участвовали 49,4% избирателей.
Напомним, что 1 июня Армения назначила посла в Украине. Им стал Владимир Карапетян.
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