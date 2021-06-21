Партия "Гражданский договор" исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна выиграла внеочередные парламентские выборы. За нее проголосовали 53,92% избирателей, сообщает Центризбирком страны после подсчета 100% голосов.

Партия Пашиняна получила право самостоятельно формировать правительство. Глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что формировать Кабинет министров может политическая сила, получившая "54% от общего числа мандатов", а 53,92% у партии Пашиняна - это число голосов на выборах. В дальнейшем "Гражданский договор" получит голоса партий, не преодолевших избирательный барьер.

Второе место на выборах получил блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна, за который проголосовали 21,04% избирателей.

На третьем месте - блок еще одного бывшего главы государстваСержа Саргсяна "Честь имею" (5,23% голосов).

Проходной барьер для партий - 5% голосов, для блоков - 7%. По Избирательному кодексу, если проходной барьер преодолеют две политические силы, то третьей в парламент пройдет партия или блок, которые не преодолели барьер, но получили больше голосов, чем все остальные.

Досрочные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, в них участвовали 49,4% избирателей.

Напомним, что 1 июня Армения назначила посла в Украине. Им стал Владимир Карапетян.