Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но для этого нужно договориться с оппозицией.

Об этом он заявил в парламенте в ходе часа вопросов к правительству, передает armeniasputnik.am.

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"Мы рассматриваем выборы как средство восстановления общественной солидарности. И выборы - механизм решения этого вопроса, возможность для народа выразиться. Чтобы выразить мнение могли не только те наши граждане, у которых есть время для участия в правительственных или оппозиционных митингах, но и все", - подчеркнул Пашинян.

Он добавил, что власть будет гарантом того, что выборы пройдут свободными, прозрачными и честными.

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