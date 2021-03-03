В Армении могут пройти досрочные выборы [ Редактировать ]
Премьер-министр Армении Никол Пашинян предлагает провести досрочные парламентские выборы в 2021 году. Но для этого нужно договориться с оппозицией.
Об этом он заявил в парламенте в ходе часа вопросов к правительству, передает armeniasputnik.am.
"Мы рассматриваем выборы как средство восстановления общественной солидарности. И выборы - механизм решения этого вопроса, возможность для народа выразиться. Чтобы выразить мнение могли не только те наши граждане, у которых есть время для участия в правительственных или оппозиционных митингах, но и все", - подчеркнул Пашинян.
Он добавил, что власть будет гарантом того, что выборы пройдут свободными, прозрачными и честными.
Ранее мы писали о том, что боевые действия между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.
10 ноября эти страны и Россия приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.
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