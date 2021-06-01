Армения назначила посла в Украине [ Редактировать ]
Во вторник, 1 июня, президент Армении Армен Саркисян назначил нового посла в Украине. Об этом говорится в указе армянского президента.
Им стал Владимир Карапетян.
Назначить Владимира Карапетяна чрезвычайным и полномочным послом Республики Армения в Украине.
Карапетян будет возглавлять дипломатическое ведомство Армении в течение трех лет.
Владимир Карапетян с 2006 года был пресс-секретарем премьер-министра Армении Никола Пашиняна, однако в январе 2020 года он покинул должность. До этого Карапетян работал советником в посольстве Армении в Грузии.
Ранее мы писали о том, что премьер-министр Армении Никол Пашинян официально подает в отставку. Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани.
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