Во вторник, 22 июня, в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги. В результате образовался "гейзер".

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Эта улица находится рядом со станцией метро "Тараса Шевченко". На сайте Google Maps указано, что пока пробки на улице Электриков нет.

Ранее мы писали о том, что в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.﻿

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