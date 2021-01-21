Напередодні рвонуло у житловому будинку в Києві! Попередня причина, витік газу. Наслідки бачила наша Олена Логінова.

Це будинок, де стався вибух газу. Через це - у квартирі на третьому поверсі були зруйновані вікна. Якраз видно вибиті шибки на кухні та повністю разом із рамою вилетіло і вікно в кімнаті поряд.

Вибухова хвиля була доволі потужною - місце пригоди огороджене червоною стрічкою. Біля під'їзду працюють аварійні служби. Газовики кажуть: причина - в "самодіяльності" будівельників!

Андрій Лях, головний інженер АТ "Київгаз":

Хозяин вместе с сотрудниками которые не являются сотрудниками "Киевгаза", ну не известные какие-то строители. Выполняли строительные работы и скорее всего, что вмешались в систему газоснабжения - сотрудники ДСНС, которые приехали первые на аварию, сказали, что когда они приехали - хозяин полотенцем замотал газовую трубу и держал просто на просто трубу.

Піднімаємося на третій поверх до квартири, де стався вибух. У середину нас не пускають.

Наразі нажаль нічого не відомо, немає ще висновків експертів… ні, ні, ну для чого це знімать.

Чи сильно пошкоджена квартира видно на цих фото. Окрім вибитих шибок, сліди пожежі та відірвана газова труба. Подробиці нам розповідає Богдан він сюди прибіг чи не першим.

Богдан Устименко, представник ГО "Автопатруль майдан", був на місці інциденту:

Там в квартире идет полный ремонт квартиры. Было двое рабочих и непонятно. Или варили они что-то или резали трубы, была утечка газа скорее всего и за счет этого произошел сильный взрыв. От ударной волны откинуло рабочих, они живы.

А що із сусідами? Пані Лілія каже: її квартира Теж пошкоджена:

Лілія, мешканка будинку, де стався вибух:

В квартирі ушкодженна стіна. Трещини полностью по стіні і морально, конечно… мы испугались, потому что был и огонь и запах. Сильный запах газа.

Хто ж тепер компенсує збитки? Представники ЖЕКу вже залатали вибиті вікна ДСП. А на завтра викликали будівельну експертизу.

Олександр Пількевич, начальник ЖЕКу:

Яка визначить ступінь пошкодження стіни перекриття. Після цього ми будемо проводити дії по її укріпленню, так як працювали не працівники ЖЕКу, то відповідальність буде нести власник квартири.

Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.