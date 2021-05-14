В пятницу, 14 мая, в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.﻿ Об этом сообщает пресс-служба "Киевтеплоэнерго".

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"14 мая в 10.45 обнаружено повреждение теплосети по адресу ул. Пушкинская, д. 19-22 с утечкой теплоносителя на поверхность. В﻿ 10.55 аварийная бригада "Киевтеплоэнерго" оперативно локализовала место повреждения. Сейчас начаты ремонтные работы", - говорится в сообщении.

В коммунальном предприятии сообщили, что на время проведения ремонтных работ без горячей воды останутся жители четырех домов.

Судя по видео с места происшествия, во дворе обвалился асфальт, а по улице рекой течет горячая вода. Из-за аварии люди не могут беспрепятственно передвигаться улицей - не только из-за кипятка, но и из-за большого количества грязи.

Отмечается, что трубопровод, где произошло повреждение, был проложен 70 лет назад - в 1951 году.

Ранее сообщалось, что в Украине из-за непогоды более сотни населенных пунктов остаются без света.

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