В Киеве в воскресенье, 20 июня, на Дарницком бульваре произошло масштабное ЧП.

Видео опубликовали на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.

"Апокалипсис на Дарницком бульваре. Проезд затруднен", - говорится в подписи к видео.



Один из комментаторов высказал предположение, что причиной стал прорыв трубы, с иронией отметив, что власти устроили "испытания теплосетей".

Ранее мы писали о том, что в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.﻿

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