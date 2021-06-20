В Киеве произошел "апокалипсис" из-за масштабного коммунального ЧП (видео) [ Редактировать ]
В Киеве в воскресенье, 20 июня, на Дарницком бульваре произошло масштабное ЧП.
Видео опубликовали на странице сообщества "Киев оперативный" в Facebook.
"Апокалипсис на Дарницком бульваре. Проезд затруднен", - говорится в подписи к видео.
Один из комментаторов высказал предположение, что причиной стал прорыв трубы, с иронией отметив, что власти устроили "испытания теплосетей".
Ранее мы писали о том, что в центре Киева прорвало трубу - из-за аварии улицу Пушкинскую практически залило кипятком.
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