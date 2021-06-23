В поселке городского типа Слобожанское, которое находится в Днепропетровской области, произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием двух автомобилей. Об этом сообщает портал "Днепр Оперативный".

Авария случилась на Донецком шоссе недалеко от автозаправочной станции. Водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, в результате чего совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с транспортным средством Honda.

Отмечается, что вследствие аварии погибли 2 человека 1963 и 1969 годов рождения, которые находились в Mazda: они умерли в больнице, не приходя в сознание. К тому же в ДТП пострадал водитель автомобиля Honda вместе с пассажиркой. Их состояние оценивается как очень тяжелое, за жизни пострадавших борются медики.

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Кроме того, на автомобильной трассе Киев-Чоп вблизи населенного пункта Кизилов, который находится в Золочевском районе, два легковых автомобиля врезались в автоцистерну. В результате столкновения грузовик перевернулся и перекрыл трассу.

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