Под Николаевом в жутком ДТП погибли двое человек (фото) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
На 89 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевской области 21 июня произошло дорожно-транспортное происшествие. Жертвами стали двое человек, еще пятеро пострадали.
В Николаевском районе ДТП произошло с участием трех автомобилей: Chery Tiggo, Chevrolet Aveo и Skoda Oktavia, а также грузовика DAF.
По предварительным данным, в результате ДТП в медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте от 34 до 42 лет, а также двое детей 2005 и 2013 г.р.
Водитель и пассажир Chery Tiggo погибли. Окончательное количество пострадавших, причины и все обстоятельства автоаварии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что во Львовской области произошло тройное ДТП: скутериста сбил автомобиль, а потом он попал под маршрутку. 13-летний школьник за рулем мотороллера погиб на месте аварии.
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