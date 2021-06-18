По Львовом легковушки и грузовик попали в страшное ДТП (фото) [ Редактировать ]
На автомобильной трассе Киев-Чоп вблизи населенного пункта Кизилов, который находится в Золочевском районе, два легковых автомобиля врезались в автоцистерну. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.
Элитный внедорожник Infiniti, под управлением 27-летнего жителя Житомирской области, врезался в ВАЗ, которым управлял львовянин, после чего произошло столкновение с автоцистерной Mercedes-Benz Actros.
Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение между автомобилями Infiniti под управлением 27-летнего жителя Житомирской области и ВАЗ 2108, которым управлял 55-львовянин, и автоцистерной Mercedes Benz Actors под управлением 50-летнего гражданина Польши.
Отмечается, что в результате столкновения грузовик перевернулся и перекрыл трассу. Водители грузовика и ВАЗа госпитализированы, при этом шофер и трое пассажиров Infiniti не пострадали.
Читайте также, в Харьковской области легковой автомобиль на большой скорости влетел в грузовик. В результате страшного инцидента есть погибшие, родственники погибшего утверждают, что мужчина ранее перенес инсульт и терял сознание.
Кроме того, в Одесской области на трассе маршрутка на большой скорости столкнулась с фурой. Инцидент произошел близ села Старые Маяки, 5 человек пострадали, среди пострадавших женщины в возрасте 56-ти, 35-ти и 31-го годов, пострадавшие с травмами отправились в местную больницу.
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