На территории Украины за минувшие сутки сделали более 18,5 тысяч прививок от COVID-19. При этом полный цикл вакцинации прошли 7,5 тысяч граждан.

27 июня одну дозу получили 11 041 человек, полностью иммунизированы - 7 590 человек. Для вакцинации граждан работали 123 мобильные бригады, 241 пункт прививки и 83 центра вакцинации. С начала кампании по вакцинации привито 1 904 880 человек, из них получили первую дозу - 1 904 878 людей, полностью иммунизированы и получили две дозы - 579 888 человек

Отмечается, что (из них двое человек получили одну дозу заграницей). Всего проведено 2 484 766 прививок. Известно, что по состоянию на 27 июня в список ожидания вакцинации от COVID-19 записались 749 035 человек.

Читайте также, во время пресс-конференции на полях форума "Украина 30" министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что центры массовой вакцинации от коронавируса в будущем получат новую вакцину. На сегодня иммунизация проводится на трех платформах.

Кроме того, в Украине стартовал четвертый этап вакцинации от коронавируса. Одновременно продолжается прививка приоритетных групп из предыдущих этапов, на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.

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