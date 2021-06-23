В Украине стартовал 4 этап вакцинации: кто получит прививку [ Редактировать ]
В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от коронавируса. Прививки сделают ряду категорий граждан. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
В Украине стартовал 4-й этап вакцинации от коронавируса. Во время него прививают людей старше 60 лет, а также людей в возрасте 18-59, которые имеют сопутствующие заболевания, заключенных и персонал заведений лишения свободы и следственных изоляторов.
При этом одновременно продолжается прививка приоритетных групп из предыдущих этапов.
Кто входит в приоритетные группы для вакцинации от коронавируса:
- медики и другие работники учреждений здравоохранения,
- жители и персонал домов престарелых и специализированных интернатов,
- маломобильные граждане,
- социальные работники и священнослужители,
- педагоги,
- военнослужащие и сотрудники других структур государственной безопасности,
- работники органов государственной власти и местного самоуправления всех уровней,
- работники топливно-энергетического комплекса и других структур, от которых зависит функционирование государства.
Также на подконтрольной украинскому правительству территории прививают граждан, проживающих на временно оккупированных территориях.
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