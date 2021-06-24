Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививку [ Редактировать ]
За последние сутки в Украине сделали 79 921 прививку от коронавируса. Накануне в стране работали 634 мобильные бригады, 1 197 пунктов прививок и четыре центра вакцинации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Первую дозу вакцины получили 38 862 человека, а полностью вакцинировались 41 059 украинцев.
Большинство вакцинаций сделали препаратом компаний:
- Pfizer - 35 113.
- AstraZeneca - 24 100.
- Sinovac Biotech - 20 708.
С начала прививочной кампании привито 1 794 001 человек, из них:
- получили первую дозу - 1 793 999 человек,
- полностью иммунизированы и получили две дозы - 435 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 2 229 165 прививок.
Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):
- Киев - 8035
- Винницкая область - 1009
- Волынская область - 616
- Днепропетровская область - 2612
- Донецкая область - 2274
- Житомирская область - 1661
- Закарпатская область - 1910
- Запорожская область - 850
- Ивано-Франковская область - 831
- Киевская область - 1903
- Кировоградская область - 527
- Луганская область - 217
- Львовская область - 2861
- Николаевская область - 1293
- Одесская область - 1510
- Полтавская область - 827
- Ривненская область - 1325
- Сумская область - 626
- Тернопольская область - 671
- Харьковская область - 3917
- Херсонская область - 254
- Хмельницкая область - 1366
- Черкасская область - 722
- Черновицкая область - 124
- Черниговская область - 921.
Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В стране работали 412 мобильных бригад и 1 064 пунктов прививок
В среду, 23 июня, в Киеве открылась онлайн-запись на массовую вакцинацию от коронавируса
Щеплюють усіх бажаючих безкоштовно китайською вакциною CoronaVac: вакцинують усіх без попередніх записів
За прошедшие сутки, 16 июня, в Украине от коронавируса вакцинировали еще 76 538 человек
В среду, 16 июня, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что количество центров вакцинации в Украине должно увеличиваться, а прививки должны осуществляться даже в выходные дни