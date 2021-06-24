За последние сутки в Украине сделали 79 921 прививку от коронавируса. Накануне в стране работали 634 мобильные бригады, 1 197 пунктов прививок и четыре центра вакцинации. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Первую дозу вакцины получили 38 862 человека, а полностью вакцинировались 41 059 украинцев.

Большинство вакцинаций сделали препаратом компаний:

Pfizer - 35 113.

AstraZeneca - 24 100.

Sinovac Biotech - 20 708.

С начала прививочной кампании привито 1 794 001 человек, из них:

получили первую дозу - 1 793 999 человек,

полностью иммунизированы и получили две дозы - 435 166 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 2 229 165 прививок.

Количество сделанных прививок за сутки (первая доза):

Киев - 8035

Винницкая область - 1009

Волынская область - 616

Днепропетровская область - 2612

Донецкая область - 2274

Житомирская область - 1661

Закарпатская область - 1910

Запорожская область - 850

Ивано-Франковская область - 831

Киевская область - 1903

Кировоградская область - 527

Луганская область - 217

Львовская область - 2861

Николаевская область - 1293

Одесская область - 1510

Полтавская область - 827

Ривненская область - 1325

Сумская область - 626

Тернопольская область - 671

Харьковская область - 3917

Херсонская область - 254

Хмельницкая область - 1366

Черкасская область - 722

Черновицкая область - 124

Черниговская область - 921.

Ранее Шмыгаль рассказал, кто будет выдавать справки о COVID-вакцинации. Также сообщалось, что Голубовская предупредила о летней волне коронавируса.

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