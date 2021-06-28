Недалеко от британской заморской территории в Вест-Индии нашли одиноко дрейфующую лодку. Во время ее осмотра были обнаружены бездыханные тела двух десятков человек, которые уже начали разлагаться. Среди них были и дети.

В настоящее время следствие исключило уголовную составляющую страшной трагедии, однако сейчас все еще продолжается выяснение всех обстоятельств произошедшего. Также следователи устанавливают личности погибших. Лодка была замечена рыбаками недалеко от островов Теркс и Кайкос.

Отмечается, что они заявили о страшной находке в Королевское отделение полиции, правоохранители отбуксировали судно к берегу. Известно, что лодка скорее всего прибыла из-за пределов Карибского бассейна, и власти не думают, что местом его назначения были острова Теркс и Кайкос.

Читайте также, возле берегов Йемена затонула лодка, в которой находились от 160 до 200 мигрантов. Спустя два дня рыбаки в Аденском заливе вытащили по меньшей мере 25 тел, рыбаки видели в воде тела, которые плавали в 20 километрах от побережья Рас аль-Ара.

Кроме того, у побережья Туниса затонуло судно, перевозившее мигрантов. В Средиземноморье нередки случаи крушения кораблей, так, с начала 2021 года утонули 290 мигрантов, троих человек удалось спасти. Поисковая операция продолжается.

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