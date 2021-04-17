В пятницу, 16 апреля, у побережья Туниса затонуло судно, перевозившее мигрантов. В результате происшествия погибли минимум 41 человек, в том числе один ребенок.

Об этом сообщает Международная организация по миграции.

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Отмечается, что кораблекрушение произошло вечером у побережья Сиди Мансур в юго-восточной части Туниса.

Береговая охрана достала из воды 41 тело. Все погибшие - выходцы из Африки, вероятно - из Марокко и Мавритании.

Троих человек удалось спасти. Поисковая операция продолжается.

В организации подчеркивают, что в Средиземноморье нередки случаи крушения кораблей. Так, с начала 2021 года утонули 290 мигрантов. В марте у побережья Туниса погибли 39 человек.

Ранее сообщалось, что в Черном море затонул сухогруз с украинским экипажем. На борту судна находились 13 моряков -12 мужчин и 1 женщина, все - граждане Украины.

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