"Атомный гриб" в небе над Киевом напугал украинцев (фото) [ Редактировать ]
В воскресенье, 28 июня, вечером в Киеве и области наблюдалось необычное атмосферное явление. Так, в небе повисло облако, напоминающее "атомный гриб", которое хорошо просматривалось со многих локаций.
Облако необычной формы напугало украинцев, пишет glavred.info.
Как объяснили в "Укргидрометцентре", на небе появилась Cumulоnimbus incus (Cb inc.) - (Incus с латинского - "наковальня") - кучево-дождевая туча. Она достигла высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.
"Восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии, поэтому начинается растекание облака в направлении преимущественного горизонтального потока воздуха. Таким образом, формируется характерная "наковальня" в верхней части Cb", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Украине объявили штормовое предупреждение.
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