Синоптики объявили по территории Украины штормовое предупреждение. В стране будут наблюдаться грозы и шквалы. Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

Согласно данным синоптиков, непогода обойдет только южные регионы страны. Таким образом до конца суток 29 июня в Украине в отдельных районах также будет наблюдаться град и шквалы 15-20 метров в секунду.

Отмечается, что в Укргидрометцентре предупредили о первом уровне опасности - желтом. Это значит, что погодные условия – потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять бдительность и следить за информацией о возможных ухудшениях погоды.

Читайте также, на территории Украины в связи с непогодой было обесточено 109 населенных пунктов в 6 регионах страны. В Сумской области - пострадали 37 населенных пунктов, Днепропетровской области - 33, Донецкой области - 13, Запорожской области - 12, Киевской области - 7 и Черниговской области - 7.

Кроме того, на Киевскую область обрушилось рекордное количество осадков, что привело к прорыву дамб. В Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий непогоды, но большое количество воды усложняет работу специалистам.

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