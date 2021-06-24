В четверг, 24 июня, плотное облако пыли из пустыни Сахара накроет большую часть юго-восточной Европы. В сочетании с жарой оно может вызвать снижение качества воздуха, а также респираторные заболевания, сообщает The Watchers.

"Очень плотное облако пыли из Сахары последние пару дней движется над Средиземным морем в Италию и юго-восточную Европу. В сочетании с исключительно высокими температурами, влияющие на регион, эта пыль способствует снижению видимости, респираторным заболеванием и снижению индекса качества воздуха",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня облако пыли распространится на юго-восточную часть Европы, включая Словению, Хорватию и Сербию. Кроме того, 25 июня от пылевого облака пострадают южная Италия и западная Греция.

Вчера, 23 июня, огромный шлейф пыли пролетел над Сицилией и югом Италии, большой частью Боснии и Герцеговины, Албанией и западной Грецией.

Ранее сообщалось, что Киев накрыло "карамельное" облако пылевой бури. Жители столицы жалуются на затруднение дыхания.

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