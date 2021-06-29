В столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби было официально открыто дипломатическое представительство Государства Израиль. Такое событие случилось впервые в истории.

По словам главы Министерства иностранных дел Израиля Яира Лапида, открытие посольства в ОАЭ стало началом налаживания двухсторонних дипломатических отношений между странами.

Израиль заинтересован в мире со всеми соседями. Мы никуда не едем. Ближний Восток - наш дом. Мы здесь, чтобы остаться, и призываем все страны региона это осознать.

Отмечается, что нормализация отношений между Эмиратами произошла при экс-премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху. Также министр иностранных дел поблагодарил экс-лидера США Дональда Трампа, который был посредником при заключении судьбоносных соглашений.

Ранее мы писали, что власти Государства Израиль подписали мирный договор с Объединенными Арабскими Эмиратами. Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима.

Кроме того, посол Арабских Эмиратов прибыл в Тель-Авив впервые в истории. Это стало возможным после подписания соглашений о мире и сотрудничестве между Израилем и ОАЭ, страны договорились об авиационном сообщении, безвизовом режиме, защите инвестиций и сотрудничество в области науки и технологий.

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