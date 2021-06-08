В столице Украины торжественно открыли посольство Ирландии. Ранее дипломат этой страны работал в столице Украины и Чехии по совместительству. Об этом пишет "Европейская правда".

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Бондар принял верительные грамоты от посла Ирландии Тересы Гили, чья резиденция находилась на территории Украины. Когда ирландское посольство начнет свою работу, то диалог между странами продолжит развиваться.

Назначение госпожи посла Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве будет способствовать оживлению политических контактов, наращиванию объемов торговли, укреплению взаимодействия между нашими гражданами. Надеемся на положительные сдвиги в ближайшее время в упрощении процедуры получения ирландских виз для граждан Украины.

Отмечается, что на встрече дипломатов был обсужден вопрос о визите в Украину министра иностранных дел и обороны Ирландии Саймона Коуэн, который, согласно плану, должен состояться в 2021 году.

Читайте также, Министр иностранных дел Украины заявил об открытии украинского посольства в столице Албании Тиране. Над открытием нового диппредставительства ушло колоссальное количество сил и времени, этот шаг позволит странам быть ближе друг к другу.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о смерти бывшего посла Украины в Таиланде Андрея Бешты. Дипломат был доброжелательным человеком и высокопрофессиональным дипломатом, который преданно служил интересам государства.

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