Посол Арабських Еміратів прибув до Тель-Авіва - вперше в історії. Це стало можливим після підписання угод про мир та співробітництво між Ізраїлем та ОАЕ торік восени. Країни домовилися про авіаційне сполучення, безвізовий режим, захист інвестицій і співпрацю у галузі науки і технологій.

24 січня в Абу-Дабі офіційно запрацювало посольство єврейської держави. Того ж дня уряд Еміратів схвалив відкриття посольства країни в Тель-Авіві.