Власти Израиля подписали мирный договор с Объедененными Арабскими Эмиратами.

Об этом сообщает президент США Дональд Трамп.

По его словам, лидеры США, Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений между государствами.

Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Зайед говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.

Отмечается, что Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима. Также, стороны договорились продолжать урегулирование палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.

Читайте также, Государство Израиль подписало соглашение о зоне свободной торговли. Оно будет способствовать увеличению объема торговли и инвестиционного сотрудничества, предполагают в ведомстве.