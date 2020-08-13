Израиль заключил мир с арабским государством [ Редактировать ]
Власти Израиля подписали мирный договор с Объедененными Арабскими Эмиратами.
Об этом сообщает президент США Дональд Трамп.
По его словам, лидеры США, Израиля и ОАЭ договорились о нормализации отношений между государствами.
Президент Дональд Трамп, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и наследный принц Абу-Даби шейх Мохаммед бин Зайед говорили сегодня и договорились о полной нормализации отношений между Израилем и ОАЭ.
Отмечается, что Израиль не будет объявлять суверенитет над всем западным берегом реки Иордан, а мусульмане смогут свободно посещать святыни Иерусалима. Также, стороны договорились продолжать урегулирование палестино-израильского конфликта с другими странами Персидского залива.
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