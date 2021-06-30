В среду, 30 июня, Верховная Рада Украины собирается на заседание. Депутаты рассмотрят законопроекты о платежных услугах, присоединении к газотранспортной системе, правовых основах деятельности Государственного бюро расследований. Об этом речь идет в повестке дня парламента.

Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

об изменениях в законе о пестицидах и агрохимикатах;

о совершенствовании корпоративного управления в банках;

о выводе банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов;

о статусе гражданского истца для Фонда гарантирования вкладов;

о присоединении к газотранспортной или газораспределительной системе;

о платежных услугах.

В первом чтении Рада рассмотрит проекты:

об обязательном использовании биотоплива в области транспорта,

об участии "Ощадбанка" в Фонде гарантирования вкладов,

об изменениях в законе о Нацагентстве по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений,

о правовых основах деятельности ГБР.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по восстановлению работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Парламент утвердил правки, рекомендованные Венецианской комиссией.

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