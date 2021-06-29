Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №3711-д по восстановлению работы Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Парламент утвердил правки, рекомендованные Венецианской комиссией.

Ключевая идея документа - проверять на порядочность будут не только судей, но и персональный состав органов, обеспечивающих кадрами судебную ветвь власти. Кроме того, при голосовании за назначение будущих членов ВККС решающий голос будет принадлежать международным экспертам.

Решение конкурсной комиссии будет считаться принятым только в случае, если за него проголосовали более четырех ее членов, двое из которых - являются международными экспертами. А если голоса разделятся поровну, то голоса иностранцев будут решающими.

Новый состав ВККС будет формироваться с учетом мнения независимых международных экспертов. После того как все члены комиссии будут избраны, ВККС сможет начать процедуру назначения новых судей в суды общей и специальной юрисдикции.

Высшая квалификационная комиссия судей состоит из 16 членов, 8 из которых назначаются из числа судей или судей в отставке. Их будут назначать на 4 года. В случае окончания срока полномочий члена Комиссии, он продолжает исполнять свои полномочия до дня назначения на его должность другого лица, но не более трех месяцев.

Членом ВККС может быть гражданин Украины, владеющий государственным языком, имеющий высшее юридическое образование и стаж профессиональной деятельности в сфере права не менее 15 лет. Должен соответствовать критериям добропорядочности, не может принадлежать быть членом политической партии.

Максимальное количество судей Верховного суда не может превышать 200.

Напомним, что в Украине запретили фиксацию судебного процесса.